DEL: Adler Mannheim schlagen Straubing und holen weiter auf

Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Canadiens @ Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys European Rugby Champions Cup Treviso -

Bath NHL Stars @ Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers NCAA Division I Missouri @ Texas A&M NHL Flyers @ Capitals Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

AS Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs Unibet Masters The Masters: Tag 2 NBA Thunder @ Pistons Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NBA Bucks @ Bulls NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn

Mit dem dritten Sieg in Folge haben die Adler Mannheim ihre Aufholjagd in der DEL fortgesetzt. Der siebenmalige deutsche Meister bezwang in einem Nachholspiel den Tabellenletzten Straubing Tigers mit 7:3 (2:2, 2:0, 3:1) und verkürzte den Rückstand auf Rang zehn auf zwei Punkte.

Sinan Akdag (2.), Ryan MacMurchy (17. und 49.), Christoph Ullmann (32.), Andrew Desjardins (39. und 58.) und Garrett Festerling (59.) erzielten vor 7868 Zuschauern die Tore für die Mannheimer, die nach einer bislang völlig verkorksten Saison noch auf den Play-off-Einzug hoffen. Alexander Dotzler (5.), Alexander Oblinger (15.) und Austin Madaisky (42.) trafen für Straubing.