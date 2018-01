DEB-Coach Sturm über Vertragsverlängerung: "Kann noch alles passieren"

Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Canadiens @ Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys European Rugby Champions Cup Treviso -

Bath NHL Stars @ Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers NCAA Division I Missouri @ Texas A&M NHL Flyers @ Capitals Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

AS Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs Unibet Masters The Masters: Tag 2 NBA Thunder @ Pistons Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Liga ACB Estudiantes -

Saski Baskonia Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NBA Bucks @ Bulls NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn

DEB-Coach Marco Sturm sieht seine Zukunft nicht als Automatismus an, erkennt aber auch keine unüberbrückbaren Hindernisse.

"Es gibt immer etwas, woran es scheitern kann. Ich habe es selber miterlebt. Solange nichts unterschrieben ist, kann noch alles passieren", sagte Sturm im Gespräch mit dem SID. Der frühere NHL-Profi ergänzte: "Es ist ja egal, ob vor Olympia oder danach, wir versuchen einfach auf denselben Nenner zu kommen."

DEB-Präsident Franz Reindl hatte zuvor eine Vertragsverlängerung über 2018 hinaus noch vor den Winterspielen in Pyeongchang/Südkorea (9. bis 25. Februar) als wahrscheinlich bezeichnet. Die Details seien geklärt, hatte er gesagt. "So nah, wie Franz es schildert, ist es noch nicht", sagte Sturm, der aber an seiner grundsätzlichen Bereitschaft festhält: "Wir wollen eigentlich beide weitermachen, aber dass alles geklärt ist, da weiß er vielleicht mehr als ich."

Sturm beim DEB: "Hoffe, dass es früher oder später klappt"

Vor Olympia werde es noch ein Treffen geben, sagte der DEB-Coach. Sturm (39) betonte, dass er auch aufgrund des guten Verhältnisses zu Reindl ganz entspannt sei. "Ich hoffe doch, dass es früher oder später klappt", sagte er, "im Großen und Ganzen sind wir in einem fortgeschrittenen Stadium."

Sturm, der die DEB-Auswahl seit Sommer 2015 betreut, hatte eine weitere Zusammenarbeit auch mit der Klärung verschiedener Themen verbunden, die vor allem die sportliche Entwicklung im deutschen Eishockey betreffen. Nach der WM im Frühjahr in Dänemark läuft sein Vertrag aus.

Unter Sturm hat die Nationalmannschaft einen spürbaren Aufwind erfahren, zweimal das WM-Viertelfinale erreicht und die Olympia-Qualifikation für Pyeongchang geschafft.