DEB-Präsident Reindl: Vertragsverlängerung mit Marco Sturm noch vor Olympia

NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NCAA Division I Kansas @ West Virginia Champions Hockey League Trinec -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg NBA Pelicans @ Celtics Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Canadiens @ Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys European Rugby Champions Cup Treviso -

Bath NHL Stars @ Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

AS Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs Unibet Masters The Masters: Tag 2 NBA Thunder @ Pistons Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 BSL Banvit -

Fenerbahce Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 NBA Bucks @ Bulls

Nach Auffassung von DEB-Präsident Franz Reindl wird Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm seinen Vertrag noch vor den Winterspielen in Pyeongchang/Südkorea (9. bis 25. Februar) über 2018 hinaus verlängern. "Die ganzen Details sind geklärt, ich denke, dass wir noch vor Olympia den Deckel draufmachen können", sagte der Boss des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) dem SID am Rande der Olympia-Einkleidung in München.

Reindl hatte bereits vor einer Weile signalisiert, die bislang erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem früheren NHL-Profi fortführen zu wollen. Auch Sturm hatte sich optimistisch geäußert, einen neuen Vertrag aber auch mit der Klärung verschiedener Themen verbunden. "Es geht ihm insbesondere um die sportliche Entwicklung, um den Nachwuchs. Er wollte auch wissen, wie es im Präsidium weitergeht", sagte Reindl, der sich mit seinem Team im Juni erneut zur Wahl stellen wird.

Reindl (63) ergänzte, es seien keine einseitigen Forderungen Sturms gewesen, sondern "gemeinsame Ideen" wie etwa die Gründung eines U23-Nationalteams oder Gedanken zur Integration einer größeren Zahl deutscher Spieler in die DEL. "Die Vorschläge haben voll ins Konzept gepasst", sagte Reindl, der es als eine wichtige Aufgabe Sturms bezeichnete, nach dem Olympiajahr 2018 einen Umbruch bei der DEB-Auswahl zu bewerkstelligen.

Sturm widerspricht Reindl

Indes ließ Marco Sturm seine Zukunft offen. "Ich weiß, dass es von Verbandsseite der Wunsch ist, dass so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen", sagte Sturm gegenüber SPORT1 . "Ich bin da aber etwas anderer Meinung. Deshalb muss man jetzt einfach abwarten und dann sehen, ob es wirklich so schnell klappt."