DEB: Denis Reul fällt für Olympia aus, Marco Sturm nominiert Sinan Akdag nach

NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn NBA Nuggets @ Spurs St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Dublin NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Rockets @ Spurs Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 1 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 1 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 1 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Viertelfinale NBA Heat @ 76ers Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 2 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Halbfinale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 2 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 2 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Halbfinale Six Nations Wales -

Schottland Six Nations Frankreich -

Irland World Championship Boxing Lawrence Okolie -

Isaac Chamberlain NBA Bulls @ Clippers NCAA Division I Kansas State @ West Virginia Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 3 NHL Blackhawks @ Flames Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Finale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 3 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 3 BSL Fenerbahce -

Anadolu Efes St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg – Finale Six Nations Italien -

England Liga ACB Saski Baskonia -

Barcelona NHL Senators @ Canadiens NBA Lakers @ Thunder NBA Jazz @ Pelicans NCAA Division I West Virginia @ Oklahoma Basketball Champions League AEK -

Bayreuth Champions Hockey League Växjö -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Orlandina NBA Thunder @ Warriors Basketball Champions League Bonn -

Avellino Basketball Champions League EWE Baskets -

Hapoel Holon NBA Timberwolves @ Cavaliers Premier League Darts Premier League: Cardiff NHL Flames @ Devils NBA Celtics @ Wizards NCAA Division I Duke @ North Carolina NHL Golden Knights @ Sharks Open Sud de France Men Single Open Sud de France: Tag 5 Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Leinster Premiership Bath -

Northampton NBA Timberwolves @ Bulls Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland (Tag 1) Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Halbfinale NHL Oilers @ Sharks BSL Besiktas -

Tofas Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland (Tag 2) Premiership Harlequins -

Wasps Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Finale

Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat vor der Abreise zu den Olympischen Spielen Änderungen in seinem Kader und in seinem Trainerstab vornehmen müssen. Weil Abwehrspieler Denis Reul von den Adlern Mannheim wegen einer Operation aufgrund einer Wundheilungsstörung am Knöchel nicht einsatzbereit sein wird, nominierte Sturm dessen Mannschaftskollegen Sinan Akdag für sein 25-köpfiges Aufgebot nach.

Verzichten muss Sturm außerdem auf Tobias Abstreiter, der als Assistenztrainer mit nach Südkorea hätte reisen sollen. Abstreiter hat erst kürzlich den Posten des Cheftrainers bei der Düsseldorfer EG übernommen und steht deshalb für das Olympiaturnier nicht mehr zur Verfügung.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft sich am 3. Februar zu einem Kurztrainingslager in Füssen und bestreitet am 6. Februar in Kloten/Schweiz ein letztes Testspiel gegen die Schweiz.Die Abreise nach Südkorea erfolgt am 7. Februar ab München.

In Pyeongchang trifft Deutschland in der Vorrunde auf Finnland (15. Februar), Weltmeister Schweden (16. Februar) und Norwegen (18. Februar).