DEL: Nürnberg verlängert mit Topscorer Dupuis

Die Nürnberg Ice Tigers haben ihren Topscorer Philippe Dupuis langfristig an sich gebunden. Wie der Tabellenzweite der DEL am Dienstag mitteilte, erhält der 32-jährige Kanadier einen neuen Vertrag bis zum Ende der Saison 2019/20.

Dupuis spielt mit elf Toren und zehn Vorlagen aus 28 Spielen bislang eine herausragende Saison für die Franken, sechs seiner elf Tore waren spielentscheidende Treffer. In bislang insgesamt 233 DEL-Spielen für die Hamburg Freezers und die Ice Tigers erzielte der Mittelstürmer 64 Tore und steuerte 101 Vorlagen bei.

"Philippe Dupuis ist seit seinem ersten Tag in Nürnberg eine herausragende Persönlichkeit in unserem Team", sagte Ice-Tigers-Sportdirektor Martin Jiranek: "Er genießt den größten Respekt seiner Mitspieler und hat einen unbändigen Siegeswillen. Wir sind sehr glücklich, dass er mindestens zwei weitere Jahre in Nürnberg bleibt."