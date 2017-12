DEL: EHC München deklassiert den KEC - Eisbären und Nürnberg mit Overtime-Siegen

William Hill World Championship Live World Darts Championship: Tag 10 -

Session 1 NHL Jets @ Islanders Liga ACB Fuenlabrada -

Teneriffa William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 -

Session 2 Pro14 Connacht -

Ulster NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Mavericks @ Hawks Premiership Leicester -

Saracens NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NBA Wizards @ Celtics Spengler Cup Schweiz -

Riga Spengler Cup Kanada -

Mountfield NBA Jazz @ Nuggets William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 11 -

Session 2 NBA Raptors @ Thunder William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 12 -

Session 1 Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 12 -

Session 2 NHL Canadiens @ Lightning NBA Rockets @ Celtics Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 2 William Hill World Championship World Darts Championship -

Tag 13 Session 1 William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 13 Session 2 Premiership Bath -

Wasps NBA Rockets @ Wizards Mubadala World Tennis Championship ATP Abu Dhabi: Tag 3 Pro14 Glasgow -

Edinburgh Liga ACB Bilbao -

Malaga William Hill World Championship World Darts Championship: Halbfinale NBA Cavaliers @ Jazz BSL Besiktas -

Fenerbahce Liga ACB Real Madrid -

Estudiantes Premiership Exeter -

Leicester NHL Maple Leafs @ Golden Knights NBA Bulls @ Wizards Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 2 Pro14 Leinster -

Connacht NHL Rangers @ Sabres William Hill World Championship World Darts Championship: Finale NBA Bucks @ Raptors Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 3 ASB Classic Women Single WTA Auckland: Tag 3 NBA Spurs @ Knicks Brisbane International Women Single WTA Brisbane -

Tag 4 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Tag 4 Liga ACB Saski-Baskonia -

Real Madrid ASB Classic Women Single WTA Auckland: Viertelfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Viertelfinale NBA Cavaliers @ Celtics Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Viertelfinale NHL Islanders @ Flyers NBA Warriors @ Rockets ASB Classic Women Single WTA Auckland -

Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane -

Halbfinale Shenzhen Open Women Single ATP Shenzhen Open -

Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane -

Halbfinale 2. Session Premiership Worcester -

Bath

Red Bull München hat in der DEL den achten Sieg in Serie gefeiert und die Tabellenführung ausgebaut. Der Titelverteidiger gewann bei den Kölner Haien 6:0 (3:0, 1:0, 2:0) und hat nun einen Punkt Vorsprung auf die Nürnberg Ice Tigers und zwei auf die Eisbären Berlin, die beide Siege in der Verlängerung feierten.

Nürnberg setzte sich bei der Düsseldorfer EG 4:3 (1:1, 0:1, 1:1, 1:0) in der Overtime durch, der Rekordmeister Berlin kam bei den Krefeld Pinguinen zu einem 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 1:0).

Derweil siegte Vorjahresfinalist Grizzlys Wolfsburg im Verfolgerduell bei den Iserlohn Roosters 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Der ERC Ingolstadt, der nach den Weihnachtsfeiertagen von dem Kanadier Doug Shedden trainiert wird, gewann bei den Fischtown Pinguins 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

In Köln bestimmte München von Beginn an das Tempo. Nach Treffern von Derek Joslin (2.), Mads Christensen (10.) und Brooks Macek (17.) lag der Favorit schnell deutlich in Führung. Der ehemalige Kölner Patrick Hager (40., 54) und Ryan Button (48.) erhöhten auf 6:0.

Berlin setzte sich dank des Treffers von Sean Backman durch, in Düsseldorf avancierte Nürnbergs Leo Pföderl mit seinem Tor in der Overtime zum Matchwinner.