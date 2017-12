DEL, 37. Spieltag: EHC München gewinnt Topspiel, Adler Mannheim atmen auf

BSL Besiktas -

Fenerbahce Liga ACB Real Madrid -

Estudiantes Premiership Exeter -

Leicester NHL Maple Leafs @ Golden Knights NBA Bulls @ Wizards Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 2 Pro14 Leinster -

Connacht NHL Rangers @ Sabres William Hill World Championship World Darts Championship: Finale (Originalkommentar) William Hill World Championship World Darts Championship: Finale NBA Bucks @ Raptors Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 3 ASB Classic Women Single WTA Auckland: Tag 3 NBA Spurs @ Knicks Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 4 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Tag 4 Liga ACB Saski-Baskonia -

Real Madrid ASB Classic Women Single WTA Auckland: Viertelfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Viertelfinale NBA Cavaliers @ Celtics Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Viertelfinale NHL Islanders @ Flyers NBA Warriors @ Rockets ASB Classic Women Single WTA Auckland: Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Session 1 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Session 2 Premiership Worcester -

Bath NBA Timberwolves @ Celtics ASB Classic Women Single WTA Auckland: Finale Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Finale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Finale NHL Blues @ Flyers Pro14 Munster -

Connacht NBA Warriors @ Clippers Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 1 Premiership Wasps -

Saracens Liga ACB Saski-Baskonia -

Valencia NHL Devils @ Islanders NHL Oilers @ Blackhawks NBA Jazz @ Heat Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 2 Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 2 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 3 NBA Cavaliers @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 3 Champions Hockey League Liberec -

Växjö Basketball Champions League Neptunas -

Ludwigsburg Basketball Champions League Nymburk -

Bonn Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Tag 4 NBA Trail Blazers @ Thunder Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Tag 4 Basketball Champions League Bayreuth -

Olimpija Heineken Open Men Single ATP Auckland: Tag 4 Moorilla Hobart International Women Single WTA Hobart: Viertelfinale NBA Thunder @ Timberwolves Apia International Sydney Women Single WTA Sydney: Viertelfinale NBA Celtics @ 76ers NBA Cavaliers @ Raptors Apia International Sydney Women Single Sydney International: Halbfinale -

Session 1 Moorilla Hobart International Women Single Hobart International: Halbfinale -

Session 1 Heineken Open Men Single ATP Auckland: Viertelfinale Apia International Sydney Women Single Sydney International: Halbfinale -

Session 2 Moorilla Hobart International Women Single Hobart International: Halbfinale -

Session 2 European Rugby Champions Cup Bath -

Scarlets Heineken Open Men Single ATP Auckland: Halbfinale NBA Warriors @ Bucks Moorilla Hobart International Women Single Hobart International: Finale Apia International Sydney Women Single Sydney International: Finale NBA Thunder @ Hornets

Die Nürnberg Ice Tigers beenden trotz der Niederlage im Spitzenspiel gegen Red Bull München das Jahr als Tabellenführer der DEL. Die Franken unterlagen beim Titelverteidiger vor 10.000 Zuschauern in der Münchner Olympiahalle mit 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) nach Verlängerung. Nürnberg bleibt mit 78 Punkten weiterhin Tabellenführer, dicht gefolgt von München und den punktgleichen Eisbären Berlin (76).

Die Hauptstädter verpassten den Sprung an die Tabellenspitze durch das 2:3 (2:0, 0:1, 0:2) gegen die Düsseldorfer DEG in eigener Halle. Die Rheinländer drehten durch Spencer Machaczek (35.), John Henrion (46.) und Manuel Strodel (54.) die Partie. In München traf Brooks Macek eine Sekunde vor dem Ende der Verlängerung zum Sieg.

Die Adler Mannheim beendeten derweil ihre Niederlagenserie und kletterten auf einen Pre-Playoff-Platz. Der siebenmalige Meister feierte nach zuletzt fünf Pleiten in Folge den erlösenden 5:1 (4:1, 1:0, 0:0)-Sieg gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Pleiten für Haie und Wild Wings

Vor den Augen von Fußball-Weltmeister Lukas Podolski verloren die Kölner Haie in eigener Halle gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 3:4 (1:3, 2:1, 0:0).

Die Schwenninger Wild Wings unterlagen dem Tabellenschlusslicht Straubing Tigers mit 1:2 (0:2, 1:0, 0:0). Straubing bleibt nach dem erst zehnten Saisonsieg nach 37 Spielen das Schlusslicht der Liga.

Der ERC Ingolstadt verbesserte sich mit dem 5:4 (1:1, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen den Tabellenzwölften Augsburger Panther um einen Platz auf Rang neun.