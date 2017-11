Erste Vertragsgespräche mit Sturm

Basketball Champions League Monaco -

Marco Sturm hat mit dem DEB Gespräche über eine Vertragsverlängerung über 2018 hinaus aufgenommen. "Ich könnte mir vorstellen, weiterzumachen. Ich bin noch jung, ich kann noch viel lernen."

Das sagte der 39-Jährige dem SID vor dem Deutschland Cup am kommenden Wochenende (10. bis 12. November).

Der DEB mit Präsident Franz Reindl an der Spitze hatte bereits signalisiert, die bislang erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem früheren NHL-Profi auch über das Vertragsende hinaus fortführen zu wollen. "Das positive Signal kam schon", sagte Sturm, der die DEB-Auswahl seit seinem Amtsantritt im Juli 2015 zurück in die erweiterte Weltspitze geführt hat.

In der zurückliegenden Woche habe es ein Gespräch gegeben, weitere würden folgen. "Nach dem Deutschland Cup bin ich auf Amerika-Reise, Ende November, Anfang Dezember werden wir uns weiter unterhalten", sagte Sturm.

Es seien noch einige Punkte zu klären. Der frühere NHL-Stürmer hofft unter anderem darauf, dass Reindl sich im nächsten Jahr erneut zum Präsidenten wählen lassen will.

Vorbereitung auf Olympia im Vordergrund

Das Heimturnier in Augsburg mit den Gegnern Russland, Slowakei und USA (alle live auf DAZN) wird er vor allem nutzen, um Erkenntnisse für seinen Olympia-Kader zu gewinnen, den er Mitte Januar nominieren muss.

Für die Winterspiele in Pyeongchang im kommenden Februar wünscht sich Sturm ähnlich gute Auftritte wie bei den zurückliegenden Turnieren unter seiner Leitung.

"Ich hoffe, dass wir unser Spiel auch ohne die NHL-Stars so umsetzen wie in den letzten beiden Jahren", sagte der DEB-Coach auch in Bezug auf die Absage der NHL, die ihre Spieler für Südkorea nicht freigibt.

Vor dem Abflug zu Olympia plant Sturm noch einen Kurzlehrgang in Füssen mit einem Länderspiel. Die Schweiz kommt dafür als Gegner infrage.