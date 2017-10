Caron soll Sturm-Krise beheben

Champions Hockey League Brynäs -

Die Krefeld Pinguine haben auf den schwachen Saisonstart in der DEL reagiert und den ehemaligen NHL-Stürmer Jordan Caron verpflichtet. Der 26-Jährige, der 2009 als Nummer 25 beim Junioren-Draft von den Boston Bruins ausgewählt worden war, bestritt 166 Spiele in der besten Eishockey-Liga der Welt, spielte in den vergangenen beiden Jahren aber nur noch in der unterklassigen AHL.

"Wir bekommen einen großen Außenstürmer, der sich bereits in der besten Liga der Welt bewiesen hat. Jordan ist ein mannschaftsdienlicher Spieler, der Zug zum Tor hat und über einen guten Schuss verfügt", sagte Trainer Rick Adduono: "Er wird unserer Offensive mehr Durchschlagskraft verleihen und ist zudem in seinem Defensivverhalten verantwortungsbewusst."

Krefeld liegt nach der 3:5-Heimniederlage gegen den Tabellenletzten Iserlohn Roosters auf dem zwölften Platz. Carons Verpflichtung soll den Ausfall der Stürmer Dragan Umicevic, Justin Feser und Mike Mieszkowski kompensieren. Um den Transfer zu realisierten, stellten die Klubgesellschafter zusätzliche Mittel zu Verfügung.