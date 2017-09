Red Bull München: Startprobleme

HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Österreich -

Titelverteidiger Red Bull München hat in der neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) enorme Startprobleme. Zwei Tage nach dem mühevollen Sieg im "sudden death" bei den Krefeld Pinguinen kassierte die Mannschaft von Trainer Don Jackson gegen den bayerischen Rivalen ERC Ingolstadt eine herbe 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)-Heimpleite.



Vor 5410 Zuschauern traf zunächst Thomas Greilinger für die Gäste, die zum Auftakt auf eigenem Eis noch 2:4 gegen die Straubing Tigers verloren hatten. Im Schlussdrittel machten zweimal Michael Collins und Brett Olson das Debakel für den Meister der vergangenen beiden Spielzeiten perfekt.

Souverän meisterten die Eisbären Berlin ihre erste Auswärtshürde. Das Team von Coach Uwe Krupp setzte sich bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven nach einem fulminanten Schlussdrittel mit 7:2 (1:0, 1:1, 5:1) durch und rehabilitierte sich für die 2:4-Heimniederlage im Auftaktspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers. Für den siebenmaligen Meister trafen zweimal Sean Backman sowie Jamison MacQueen, Louis-Marc Aubry, Martin Buchwieser, Thomas Oppenheimer und Daniel Fischbuch.

Zum zweiten Auswärtssieg am Rhein binnen zwei Tagen kamen die Augsburger Panther. Nach dem 4:2 bei der Düsseldorfer EG gewannen die Schwaben in Krefeld mit 7:5 (1:2, 1:1, 5:2). In der Schlussphase sorgten Daniel Schmölz, Matthew White und Trevor Parkes mit ihren Treffern für die Entscheidung.