DEL: Meister München feiert ersten "Dreier"

Titelverteidiger Red Bull München hat den ersten Drei-Punkte-Sieg in der neuen Saison der DEL eingefahren. Nach Startproblemen am Auftaktwochenende gewann das Team von Trainer Don Jackson am dritten Spieltag 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) gegen die Schwenninger Wild Wings.

Mit dem Heimsieg klettert München vor den restlichen Partien am Freitag auf den fünften Tabellenplatz. Im Eisstadion des Münchner Olympiaparks traf der Kanadier Daryl Boyle zum erlösenden 1:0 (32.). Danach bauten Jonathan Matsumoto (35.) und Keith Aucoin (44.) den Vorsprung der etatstärksten Mannschaft der DEL weiter aus. Stefano Giliati (48.) schoss den Anschlusstreffer für die Gäste.

Nach dem schwachen Saisonauftakt mit einer 0:4-Heimpleite gegen ERC Ingolstadt und einem knappen Sieg (3:2) nach Verlängerung über die Krefeld Pinguine trifft der Meister der beiden vergangenen Spielzeiten am Sonntag in der vierten Begegnung auf den aktuell Tabellenletzten Grizzlys Wolfsburg.