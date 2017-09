Grizzlys Wolfsburg weiter ohne Punkt

HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale National Rugby League Eels -

Cowboys Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinale -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 2 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League Of Darts: Tag 1 -

Session 1 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinale -

Tag 2 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 2 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Halbfinale Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 1 -

Session 2 Premiership Newcastle -

Saracens World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs Willie Monroe Jr World Championship Boxing Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin HP Japan Women's Open Women Single WTA Tokio: Finale Davis Cup Men National_team Österreich -

Rumänien: Tag 3 Davis Cup Men National_team Portugal -

Deutschland: Tag 3 Davis Cup Men National_team Frankreich -

Serbien: Halbfinals -

Tag 3 Davis Cup Men National_team Belgien -

Australien: Halbfinale -

Tag 3 Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 1 Bell Challenge Women Single WTA Quebec: Finale Unibet Champions League of Darts 2016 Champions League of Darts: Tag 2 -

Session 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 1 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 2 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 3 Toray Pan Pacific Open Women Single WTA TOKIO : TAG 4 GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Viertelfinale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Viertelfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Halbfinale Supercopa Valencia -

Unicaja Premiership Gloucester -

Worcester Supercopa Gran Canaria -

Real Madrid World Championship Boxing Gilberto Ramirez vs Jesse Hart Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Halbfinale GRC Bank Guangzhou International Women's Open Women Single WTA Guangzhou: Finale Toray Pan Pacific Open Women Single WTA Tokio: Finale Wuhan Open Women Single WTA Wuhan -

Tag 1 Premiership Exeter -

Wasps Wuhan Open Women Single WTA Wuhan: Viertelfinals

DEL-Vizemeister Grizzlys Wolfsburg wartet immer noch auf den ersten Punkt. Der DEL-Finalist der vergangenen beiden Jahre musste sich am 3. Spieltag bei den Eisbären Berlin nach 1:0-Führung mit 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) geschlagen geben und ist weiter alleiniges Schlusslicht.

Oben in der Tabelle haben seit Freitagabend nur noch zwei Mannschaften eine weiße Weste. Nürnberg schob sich mit einem 5:3 (0:1, 3:0, 2:2) gegen die Düsseldorfer EG an die Spitze, gefolgt von Augsburg, das sich nach einer 4:1-Führung so gerade noch mit 5:4 (3:1, 1:2, 1:1) gegen die Straubing Tigers durchsetzte.

Seine erste Saison-Niederlage kassierte Adler Mannheim, und das vor eigenem Publikum nach einer 2:1-Führung mit 2:4 (0:1, 1:0, 1:3) gegen Außenseiter Fischtown Pinguins. Die Bremerhavener feierten damit vor 8910 Zuschauern in der Mannheimer SAP-Arena ebenso ihren ersten Sieg wie die Krefeld Pinguine durch das 5:3 (3:1, 0:2, 2:0) gegen den ERC Ingolstadt.

KEC und EHC in Lauerstellung

Erster Verfolger des Spitzenduos sind die Kölner Haie, die nach dem 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) gegen die Iserlohn Roosters einen Zähler weniger auf dem Konto haben als Nürnberg und Augsburg.

Bereits am Freitag hatte Meister Red Bull München mit dem 3:1 gegen die Schwenninger Wild Wings seinen ersten Dreier der Saison eingefahren und mit fünf Punkten Kontakt zur Spitze hergestellt.