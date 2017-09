"LeBron James? Da platzt mir der Kragen!"

National Rugby League Roosters -

Jochen Reimer spielt seit dieser Saison für den ERC Ingolstadt und spricht mit SPOX über seine Sportleidenschaft, die weit über das Eishockey hinausgeht. Er verrät, wie er die Chancen seines Teams in der DEL (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) bewertet und was er von der derzeitigen NBA hält. Zudem erklärt der Goalie, warum er den Sprung über den großen Teich nicht gewagt hat.

SPOX: Herr Reimer, Sie haben uns in einem früheren Interview bereits einiges über Ihre Leidenschaft zum Baseball erzählt. Aber wie steht es denn eigentlich bei Ihnen um die anderen US-Sportarten?

Jochen Reimer: Ich mag sie alle! Eishockey sowieso, das ist klar. Wobei ich sagen muss, dass ich in den letzten Jahren vom Basketball ein bisschen weggekommen bin. Ich weiß nicht, ob ich hier etwas Falsches sage, aber ich war früher großer Basketballfan. Und College Basketball als Sport finde ich toll. Aber die NBA sagt mir nicht mehr so zu.

SPOX: Woran liegt das?

Reimer: Erstens wird da keine Defense mehr gespielt, zweitens finde ich diese ganze Show mittlerweile völlig übertrieben.

SPOX: Woran machen Sie das fest?

Reimer: Es gibt ein Interview mit Sidney Crosby. Da sagt derjenige gefühlt 25 Mal "wir". Und dann schaue ich mir ein Interview mit LeBron James an, in dem er eigentlich nie "wir", sondern nur "ich" sagt. Da platzt mir dermaßen der Kragen! Das ist so ein egoistischer Sport mittlerweile. Nehmen Sie Kyrie Irving, der wollte den Wechsel, um selbst zum Superstar zu werden.

SPOX: Gleiches gilt wohl für die Hysterie um Westbrooks Triple-Doubles und die ganze Maschinerie, die dahinter steht.

Reimer: Genau. Da geht es nicht mehr um den Teamsport, da geht es mehr darum, dass James Harden jetzt über 200 Millionen Dollar verdient. Das ist wichtiger. Außerdem bin ich der Meinung, dass Spieler mittlerweile entscheiden, wer den Titel gewinnt. Beim Eishockey mit der Salary Cap brauchst du Jahre, um dir etwas aufzubauen. Beim Basketball ruft halt ein Curry einen Durant an und sagt: "Du, bei uns ist es cool, komm doch!" Und der antwortet: "Gute Idee, komme ich eben zu euch!" Das hat mich über die letzten Jahre gestört. Und...

© imago

SPOX: Bitte.

Reimer: ... überlegen Sie sich mal, wie schwierig es etwa im Baseball ist, in die Playoffs zu kommen. In der NBA hingegen schaffen es Mannschaften, die unter .500 sind - du verlierst mehr Spiele als du gewinnst und kommst in die Playoffs! Das darf ja eigentlich nicht sein. Aber nichts gegen den Sport an sich. Den Sport finde ich absolut super. March Madness finde ich brutal und schaue mir jedes Spiel an. In der NBA jedoch plätschert die Vorrunde quasi vor sich hin. In den Playoffs wird es auch nicht besser, da gibt es dann einen Sweep nach dem anderen.

SPOX: Die NHL-Playoffs scheinen deutlich mehr Spannung mit sich zu bringen als die in der NBA.

Reimer: In der NHL schlägt oft der Achte den Ersten. Das kommt in der NBA nie vor. Da kann man eigentlich darauf wetten, dass das vier Spiele sind und weiter geht's.

SPOX: Zudem ist es äußerst schwierig, seinen Titel in der NHL zu verteidigen. Mir fällt jetzt kein Stanley-Cup-Sieger der letzten Jahre ein, der nicht stark von den Rollenspielern abhängig war.

Reimer: Sie müssen nur mal schauen, wer in den wichtigen Spielen die Tore schießt. Das ist immer ein Spieler aus der dritten oder vierten Linie. Und in der NBA gibt es eben zwei Superstars und die anderen arbeiten für sie. Heutzutage gibt es eben die Superteams und sonst nicht mehr viel. Im letzten Jahr hätte ich alles, was ich habe, darauf gewettet, dass die Cavaliers und Warriors das Finale erreichen. Und mit der Wette wäre ich nicht allein gewesen.

DEL-Saison 2017/2018: Das SPOX-Power-Ranking © getty 1/15 Am Freitag startet die DEL in die neue Saison 2017/2018. Wer stößt den Meister EHC Red Bull München vom Thron? Oder gelingt dem letztjährigen Ligaprimus der Titel-Hattrick? Das SPOX-Power-Ranking zum Saisonstart der DEL ... © getty 2/15 Platz 14, Schwenninger Wild Wings: Das drittjüngste Team wird angesichts des Mini-Etats auch in seinem vierten DEL-Jahr kaum ein Wort um die Pre-Playoffs mitreden können. Jussi Timonen soll die Wild Wings mit der Erfahrung aus 600 SML-Spielen anführen © getty 3/15 Platz 13, Krefeld Pinguine: Nach zwei miserablen Spielzeiten setzt auch der KEV auf die Unbekümmertheit der Jugend. Krefeld stellt den jüngsten DEL-Kader und begrüßt gleich zwölf neue Spieler. Die Pre-Playoffs sind allerdings das höchste der Gefühle © getty 4/15 Platz 12, Fishtown Pinguins Bremerhaven: Der beste DEL-Aufsteiger der Geschichte stapelt vor Saisonbeginn tief, will nicht Letzter werden und einfach die Großen ärgern. Angesichts des Verlusts der Top-Reihe wird viel mehr auch nicht drin sein © getty 5/15 Platz 11, Düsseldorfer EG: Nach der Ära Kreutzer erlebte die DEG in der Sommerpause eine deutliche Verjüngung und will mit frischem Wind an der Bande und auf dem Eis wieder in die Playoffs. Der zweitjüngste Kader hat zumindest für Platz 10 das Potenzial © getty 6/15 Platz 10, Straubing Tigers: Eine dünnbesetzte Verteidigung und eine Offensive mit Potenzial, gepaart mit vielen Abgängen. Der Schlüssel zu den Pre-Playoffs wird in Straubing eine gähnende Leere im Krankenlager sein. Andernfalls dürfte es eng werden © getty 7/15 Platz 9, Iserlohn Roosters: Iserlohn ist prädestiniert für den Titel DEL-Wundertüte. Der Kader ist klein und elf Spieler haben bereits die 30 geknackt. Die Erfahrung kann ein Pluspunkt sein, in einer Olympia-Saison aber auch für schwere Beine sorgen © getty 8/15 Platz 8, Augsburger Panther: Die Panther wollen da anknüpfen, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört haben. Getreu der Devise „Never change a winning team“ setzen die Verantwortlichen auf Kontinuität. Der Preis: mindestens die Pre-Playoffs © getty 9/15 Platz 7, ERC Ingolstadt: Alles neu beim Meister von 2014. Der ERC wurde nach dem Scheitern in den Pre-Playoffs mit zwölf Neuzugängen fast komplett umgekrempelt. 13 Spieler verließen den ERC im Gegenzug. Das ausgegebene Ziel Playoffs ist durchaus möglich © getty 10/15 Platz 6, Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg: Nach zwei Halbfinals in Folge soll in Nürnberg der ganz große Wurf gelingen. Die Qualität und Tiefe im Kader ist vorhanden. Zudem gelang den Nürnbergern mit Tom Gilbert ein echter Königstransfer © getty 11/15 Platz 5, Eisbären Berlin: Der Rekordmeister prognostiziert die "Rückkehr zu alter Stärke“. Dabei helfen soll die Kooperation mit den LA Kings, die mit Sean Backman gleich mal eine Verstärkung nach Berlin schickten. Die Eisbären gehören zum Favoritenkreis © getty 12/15 Platz 4, Kölner Haie: Die Euphorie in der Domstadt ist nicht zu Unrecht groß vor Saisonbeginn. Mit frischem Wind und gezielten Verstärkungen in Person von Ehrhoff und Schütz befindet sich der KEC in Lauerstellung im Titelkampf © getty 13/15 Platz 3, Grizzlys Wolfsburg: Trotz zweier Finalteilnahmen, werden die Grizzlys von kaum einem DEL-Trainer zu den Favoriten gezählt. Und dennoch kann es wieder weit gehen, denn Wolfsburg hat den Stammkader gehalten und Neuzugänge mit Potenzial geholt © getty 14/15 Platz 2, Adler Mannheim: Der größte Herausforderer für den Titelverteidiger aus München kommt jedoch aus der Kurpfalz. Der Kader ist ähnlich stark wie im Vorjahr und mit Devin Setoguchi kommt zudem ein Spieler, der 569 NHL-Spiele absolvierte © getty 15/15 Platz 1, EHC Red Bull München: Vieles spricht vor der Saison für einen Titel-Hattrick. Der EHC hat sich nochmal verstärkt. Mit Patrick Hager kam einer der aktuell besten deutschen Spieler. Es bestehen kaum Zweifel darüber, wer der Chef im DEL-Ring ist

SPOX: Lassen Sie uns auf Ihren Kernsport - das Eishockey - zu sprechen kommen. Sie sind im Sommer zum ERC Ingolstadt gewechselt. Haben Sie sich dort schon eingelebt?

Reimer: Ja schon. Wir sind jetzt seit einigen Wochen zusammen und haben diverse Vorbereitungsspiele gemacht. Das geht immer relativ schnell. Eishockey ist eine verhältnismäßig kleine Gruppe, da kennt man sich vorher schon irgendwie. Man hat mit einem gespielt, den der andere auch kennt. Das Kennenlernen geht da recht schnell.

SPOX: In der Vorsaison sind Sie mit den Nürnberg Ice Tigers in der Vorschlussrunde gescheitert. Wie schätzen Sie Ihre Chancen mit Ihrem neuen Team ein?

Reimer: Ich glaube, dass wir ähnliches Potenzial haben wie letztes Jahr mit den Ice Tigers, sodass wir bis ins Halbfinale kommen. Aber wir haben auch eine lange Saison, da kann natürlich viel passieren. Ich glaube, dass es das große Ziel ist, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Danach ist es im Eishockey tatsächlich so, dass jeder jeden schlagen kann. Gerade in den Playoffs kommt sehr viel auf die Tagesform an. Doch zunächst müssen wir uns für die Playoffs qualifizieren.

SPOX: Direkt gefragt: Sind die Bullen aus München zu stoppen?

Reimer: (lacht) Das wird ganz schwierig. Sie haben zwei Jahre in Folge den Titel ziemlich souverän geholt. Zur neuen Saison haben sie kaum Leute ausgetauscht und sich eher noch verstärkt. In der Vorbereitung zeigte der EHC auch schon wieder gute Frühform und schickte den Schweizer Meister SC Bern mit 7:2 nach Hause. Mit den Bullen wird wieder zu rechnen sein.

Seite 1: NBA, NHL-Playoffs und die Aussichten des ERC in der neuen DEL-Saison

Seite 2: Bruder-Duell, Der Traum von einer US-Karriere und Kühnhackls Aufstieg