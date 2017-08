Haie: Lange Pause für Stümer Bolduc

Bet-At-Home Cup Kitzbühel Men Single Live ATP Kitzbühel: Halbfinale Citi Open Women Single WTA Washington: Viertelfinale Bank of the West Classic Women Single WTA Stanford: Viertelfinale World Championship Boxing Claressa Shields -

Die Kölner Haie müssen bereits in der Vorbereitung ihren ersten langfristigen Ausfall verkraften. Wie der Halbfinalist der Vorsaison am Freitag mitteilte, fällt Stürmer Alexandre Bolduc (32) mit einer nicht näher definierten Beinverletzung mehrere Monate aus. Der Kanadier hatte sich bei einem Leistungstest verletzt und wurde bereits in Köln operiert.

Wie Haie-Sportdirektor Mark Mahon bestätigte, werden sich die Kölner nach einem Ersatz für Bolduc umschauen. Zudem ist der russische Nachwuchsstürmer Wladislaw Filin (22) von Zweitligist und Kooperationspartner Löwen Frankfurt nun auch für die Haie spielberechtigt.