Alle 14 DEL-Klubs erhalten die Lizenz

live AEGON International Women Single Do Live WTA Eastbourne: Viertelfinals Boodles Challenge Do Live The Boodles: Tag 3 National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles: Tag 4 AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale Boodles Challenge Sa 13:30 The Boodles: Tag 5 National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles

Alle 14 Klubs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Lizenz für die Saison 2017/18 erhalten. Ob einige Vereine dafür Auflagen erfüllen müssen, wollte die DEL auf Anfrage nicht kommunizieren.

In das Lizenzprüfungsverfahren waren Wirtschaftsprüfer der ASNB Revisions und Treuhand GmbH Düsseldorf eingebunden.

Die 24. DEL-Saison beginnt am 8. September. Die Hauptrunde endet nach 52 Spieltagen am 4. März 2018. In den Play-offs wird ab dem 7. März 2018 bis zu einem möglichen siebten Finalspiel am 26. April 2018 der deutsche Meister ermittelt. Den kompletten Spielplan gibt die Liga am 3. Juli bekannt.