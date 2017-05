Hager bringt DEB-Team aus dem Tritt

Montag, 08.05.2017

Nach seiner Matchstrafe fehlt der 28-Jährige auch im richtungweisenden Spiel am Mittwoch (20.15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) in Köln gegen die Slowakei.

Möglicherweise muss Bundestrainer Marco Sturm in den entscheidenden Partien im Kampf um die Viertelfinalteilnahme auch auf NHL-Stürmer Tobias Rieder verzichten. Der Torjäger der Arizona Coyotes schied nach einem Zusammenprall mit dem Münchner Brooks Macek mit einer Knieverletzung aus. Die einzig positive Nachricht für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die mit drei Punkten aus den ersten drei Spielen noch gut im Rennen liegt: Kapitän Christian Ehrhoff, der in den ersten beiden Spielen wegen Rückenproblemen gefehlt hatte, konnte vor 18.688 Zuschauern wieder mitwirken.

Die 37. Niederlage im 38. WM-Duell mit Russland war kurz nach Hagers Schlittschuhtritt gegen Sergej Mosjakin (14.) praktisch schon besiegelt. Wadim Schipatschjow, der die Sbornaja bereits nach 64 Sekunden in Führung gebracht hatte, traf in der folgenden Überzahl (18.) ebenso wie 65 Sekunden später Iwan Proworow (19.). Die weiteren Gegentore durch Nikita Gussew (32.) und Nikita Kutscherow (36. und 52.) hatten ebenso nur noch statistischen Wert wie die deutschen Ehrentreffer im Schlussdrittel durch Macek (46.), Philip Gogulla (49.) und US-Collegespieler Frederik Tiffels (60.).

"Unser bester Stürmer"

"Er ist meiner Meinung nach unser bester Stürmer. Aber er muss sich in seinen Körperattacken besser kontrollieren, da ist er manchmal übermotiviert", kritisierte Ex-Bundestrainer Hans Zach "Sünder" Hager bei Sport1. Der Kölner, von seinem Klub in den Playoffs der DEL wegen "teamschädigenden Verhaltens" suspendiert, hatte beim 2:1 gegen die USA das Siegtor und beim 2:7 gegen Schweden das zwischenzeitliche 1:1 erzielt.

Am Morgen hatte Ehrhoff noch einen letzten Test absolviert. Nach zehn Minuten auf dem Eis entschied der langjährige NHL-Profi: Es geht. Ohne den 34-Jährigen hatte die deutsche Mannschaft in den ersten beiden Spielen mit sechs Verteidigern auskommen müssen.

Auf weitere Unterstützung aus der NHL muss Sturm noch länger warten. Nach der Fünf-Punkte-Gala von Leon Draisaitl beim 7:1 der Edmonton Oilers gegen die Anaheim Ducks mit Korbinian Holzer steht fest, dass die Viertelfinalserie erst in der Nacht zu Donnerstag entschieden wird. Jungstar Draisaitl, mit dem sich laut Sturm "viel verändern" würde, oder Verteidiger Holzer könnte wohl erst im letzten Vorrundenspiel am 16. Mai gegen Lettland in Köln eingreifen.

Russischer Blitzstart

Ehrhoff hatte noch nicht eine Sekunde auf dem Eis gestanden, da lag die DEB-Auswahl bereits hinten. Nach 64 Sekunden hatte Schipatschjow Torhüter Thomas Greiss mit dem ersten Torschuss überwunden.

Gerade als die deutsche Mannschaft besser ins Spiel kam, leistete ihr Hager einen Bärendienst: Der Kölner hebelte Mosjakin mit einem Schlittschuhtritt aus, der russische Kapitän fiel mit dem Hinterkopf aufs Eis und musste in die Kabine geleitet werden. Die Matchstrafe für Hager zieht eine automatische Sperre für das nächste Spiel nach sich, die vom Weltverband IIHF aber auch verlängert werden kann.

