Kühnhackl: Draisaitl ein "kompletter Spieler"

Freitag, 12.05.2017

Ob Draisaitl schon am Samstag (20.15 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER) gegen die Italien auf dem Eis stehen wird, ließ Bundestrainer Marco Sturm zunächst offen. Spätestens im abschließenden Vorrundenmatch gegen Lettland am Dienstag wird der 21-Jährige sein erstes Spiel bei den diesjährigen Titelkämpfen bestreiten. Kühnhackls Sohn Tom ist mit den Pittsburgh Penguins noch in den NHL-Play-offs vertreten und wird die WM verpassen.

Kühnhackl lobte derweil Sturm für seine Arbeit mit dem Team, die im vergangenen Jahr mit der Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang ihren vorläufigen Höhepunkt fand. "Er hat viele Spieler auf ein höheres Level gebracht. Ich glaube, dass er bei den Jungs gut ankommt, und hätte nichts dagegen, wenn er seinen Vertrag verlängert", sagte Kühnhackl. Sturms Kontrakt läuft noch bis 2018.

