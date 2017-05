Auf- und Abstiegsregel: DEL2 reicht Klage ein

Freitag, 12.05.2017

"Nach Prüfung der Gründe für die Ablehnung über die entsprechenden Stadionanforderungen und der jeweiligen Bürgschaften in Höhe von insgesamt 4.896.000 Euro durch die DEL soll nun ein unabhängiges Schiedsgericht die Rechtmäßigkeit dieser prüfen", teilte die DEL2 mit.

Die DEL hatte Anfang des Monats mitgeteilt, dass die vertraglich vereinbarten Voraussetzungen für die Wiedereinführung von Auf- und Abstieg zur Saison 2018/19 nicht von allen sechs DEL2-Vereinen, die ihre Unterlagen fristgerecht eingereicht hatten, erfüllt worden seien.

Dabei handelt es sich um die Kassel Huskies, die Bietigheim Steelers, die Löwen Frankfurt, die Dresdner Eislöwen, den SC Riessersee und die Starbulls Rosenheim. Die Vereine mussten unter anderem den Nachweis einer Bankbürgschaft in Höhe von 816.000 Euro sowie einer ordnungsgemäßen Spielstätte mit einer Mindestkapazität von 4000 Zuschauern erbringen.

Laut DEL2 brachte ein Klub nur 101.000 Euro zusammen. Dies wurde von der DEL als nicht ausreichend bewertet. "Nach Rücksprache mit den betroffenen Banken haben wir erhebliche Zweifel an der Einschätzung der DEL", sagte DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch. "Trotz Abweichungen vom Standardtext anderer eingereichter Bürgschaften sehen sowohl die beteiligten Banken als auch die DEL2 diese Unterlagen als wirksam an", heißt es in der DEL2-Mitteilung.

Die Gegenseite sieht das anders. "Die DEL hat die Prüfung dieser Unterlagen durch die renommierte Rechtsanwaltskanzlei Bird & Bird LLP vornehmen lassen und geht davon aus, dass das Ergebnis dieser unabhängigen Prüfung auch in einem Schiedsverfahren bestätigt werden wird", teilte die DEL mit.

