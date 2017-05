Ingolstadt holt Torwart Jochen Reimer

Mittwoch, 31.05.2017

"Wir waren auf der Suche nach einem Torwart für ein starkes Gespann und Jochen Reimer hat sich ebenfalls umgeschaut", sagte Ingolstadts Sportdirektor Larry Mitchell. "Es hat für uns alle sehr gut gepasst. Wir haben mit ihm und Timo Pielmeier nun ein hervorragendes Torwart-Duo."

Der erfahrene Schlussmann bestritt bislang 316 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und wies dabei eine Fangquote von 91,8 Prozent auf. Reimer gewann auch bereits zweimal die Wahl zum DEL-Torhüter des Jahres.

In der vergangenen Saison hatte der ERC Ingolstadt nach der Hauptrunde den siebten Platz belegt und war in der ersten Play-off-Runde an den Fischtown Pinguins Bremerhaven gescheitert.

