Nürnberg wehrt den ersten "Matchball" ab

Sonntag, 02.04.2017

Die Nürnberg Ice Tigers haben ihr drohendes Scheitern im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorerst abgewendet. Im fünften Spiel der Serie "best of seven" wehrten die Franken vor eigenem Publikum den ersten "Matchball" derGrizzlys Wolfsburg ab und verkürzten durch ein umkämpftes, aber verdientes 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) zum Zwischenstand von 2:3.

Spiel sechs findet am Dienstag (19.00 Uhr) in Wolfsburg statt - dort haben die Ice Tigers von bisher zehn Play-off-Spielen nur eines gewonnen.

Nach drei Niederlagen nacheinander brachte Marco Pfleger die Ice Tigers vor 7672 Zuschauern in der erneut ausverkauften Arena früh in Führung (6.). Danach fanden die Gastgeber immer besser ins Spiel und dominierten - wie über weite Strecken der bisherigen vier Partien. Erneut war es der oftmals unterschätze Pfleger aus der dritten Reihe, der auf 2:0 erhöhte (24.), Philippe Dupuis legte zum 3:0 nach (27.). Philip Riefers verkürzte (32.), zum Glück für Nürnberg traf Brent Aubin kurz darauf nur den Pfosten. Nach 28 Sekunden im Schlussdrittel traf Jesse Blacker zum 4:1 (41.).

Kein Comeback der Grizzlys

Die bis auf die klare Niederlage im ersten Spiel (1:5) äußerst abgebrühten Wolfsburger kamen diesmal nicht ins Spiel zurück, obwohl sie nach ihrem Anschlusstreffer in der Schlussphase des zweiten Drittels den Druck enorm erhöhten. Nürnberg überstand die Drangperiode mit hohem kämpferischen Einsatz.

Darüber hinaus war diesmal Torhüter Andreas Jenike ein sicherer Rückhalt für die Nürnberger - die ersten vier Spiele hatte Jochen Reimer zwischen den Pfosten gestanden.

Die Statistik verheißt jedoch nach wie vor nichts Gutes für die Nürnberger. Dreimal in den vorangegangenen vier Jahren waren sie an den Grizzlys gescheitert: 2013 in den Vor-Play-offs (1:2), 2014 im Viertelfinale (2:4), im Vorjahr im Halbfinale (2:4).

Vorteil Wolfsburg

In der laufenden Serie hatten sie in Spiel drei die große Chance, mit 2:1 in Führung zu gehen, verspielten aber im dritten Drittel ein 3:1 und unterlagen 3:4 nach Verlängerung.

Im Viertelfinale gegen die Augsburger Panther hatten die Ice Tigers nach einem 1:3-Rückstand die Serie noch gewonnen. Gegen die Grizzlys dürfte ihnen das schwerer fallen.

