Reinprecht bleibt bei den Nürnberg Ice Tigers

Sonntag, 09.04.2017

Reinprecht spielt seit 2012 in Nürnberg. 2015 war er bester Scorer der DEL, 2014, 2016 und 2017 jeweils zweitbester.

Die Ice Tigers waren in diesem sowie im Vorjahr jeweils im Halbfinale an den Grizzlys Wolfsburg gescheitert. Reinprecht hatte angekündigt, noch ein Jahr spielen zu wollen, aber offen gelassen, ob er in Nürnberg bleiben werde.

