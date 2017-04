Spieler knockt Schiedsrichter aus

Mittwoch, 05.04.2017

Linienrichter Robert Schelewski ging im zweiten Drittel böse zu Boden, nachdem ihn Grizzlys-Akteur Nicholas Johnson versehentlich ausgeknockt hatte. Der Schiedsrichter knallte mit dem Kopf auf das Eis.

Erlebe Eishockey Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der 44-Jährige bekam eine Krause zur Stabilisation und wurde von den Rettungskräften mit einer Liege abtransportiert. Zu weiteren Untersuchungen wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Das letzte Drittel wurde mit einem Ersatzschiedsrichter fortgeführt. Am Ende feierten die Grizzlys einen 3:0-Erfolg und zogen somit zum dritten Mal in Folge in die Finalserie der DEL. Dort geht es in der Neuauflage des Vorjahresfinals gegen RB München.

Weitere News rund um Eishockey