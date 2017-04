Red Bull München erneut deutscher Meister

Montag, 17.04.2017

"Das ist unglaublich geil, ich finde kaum Worte", sagte Münchens Konrad Abeltshauser bei Sport1: "Ich bin so stolz auf die Mannschaft, wir haben so stark gekämpft. Vor den eigenen Zuschauern dann die Entscheidung zu schaffen, ist natürlich besonders schön."

Im Vorjahr hatten die Red Bulls den Titel ebenfalls gegen Wolfsburg mit 4:0 Siegen erstmals gewonnen. Für Trainer Don Jackson ist es bereits die siebte deutsche Meisterschaft.

John Matsumoto brachte München mit seinem sechsten Play-off-Treffer in Führung (19.). Im Gegensatz zu den vier vorangegangenen Spielen setzte sich danach die Mannschaft durch, die das erste Tor erzielte. Jerome Flaake erhöhte mit einem Penalty (25.). Nach dem 3:0 durch Derek Joslin (47.) sangen die Fans bereits: "Deutscher Meister wird nur der EHC", Brooks Macek legte noch das 4:0 nach (50.). München hatte zuvor die Spiele eins (3:2 n.V.), zwei (3:2) und vier (7:2) gewonnen, Spiel drei zuhause verloren (1:2).

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr wurden die Münchner diesmal auch anständig gefeiert - von der überwältigenden Mehrheit der Besucher in der mit 6142 Zuschauern erneut ausverkauften Olympia-Eishalle. Im Vorjahr war der entscheidende vierte Sieg in Wolfsburg gelungen, lediglich 200 Anhänger hatten die frischgebackenen Meister am frühen Morgen nach der Rückkehr aus Niedersachsen empfangen. Nur wenige mehr jubelten zwei Tage später bei der offiziellen Feier im Olympiapark.

EHC Red Bull holt fünfte Meisterschaft nach München

Für eine Münchner Eishockey-Mannschaft ist es die fünfte deutsche Meisterschaft: Vor den Red Bulls hatten 1922 der MTV München, 1994 Hedos und 2000 die Barons, die zweieinhalb Jahre später zu den Hamburg Freezers wurden, den Titel gewonnen. Seit Gründung der DEL 1994 ist der alte und neue deutsche Meister der dritte Klub nach Adler Mannheim und Eisbären Berlin, der seinen Titel erfolgreich verteidigt. Wolfsburg verlor auch seine dritte Finalserie nach 2011 (0:3 gegen Eisbären Berlin) und 2016.

Die Grizzlys, die Spiel drei der Finalserie in München gewonnen hatten, begannen sehr stürmisch - hatten aber in der Anfangsphase zweimal Pech mit Pfostentreffern. Erst traf Brent Aubin nach 30 Sekunden nur das Gestänge, dann trudelte ein von Sebastian Furchner abgefälschter Schuss von Tyler Haskins ans Metall (2.). Wolfsburg blieb danach bei vereinzelten Angriffen gefährlich, München hatte wie üblich mehr vom Spiel und arbeitete den Puck kurz vor Ende des umkämpften ersten Drittels geradezu ins Tor.

Erlebe Eishockey Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der zweite Treffer war dann schon eine Art Vorentscheidung. Nachdem Flaake von Alexander Weiß auf dem Weg zum Tor umgerissen worden war, trickste er beim Penalty eindrucksvoll Wolfsburgs Torhüter Felix Brückmann aus. Die Grizzlys waren danach erkennbar angeschlagen. Kurz nachdem Macek das 3:0 vergeben hatte (31.) bäumten sich die Gäste noch einmal auf, aus den Birken geriet für ein paar Minuten in den Brennpunkt, aber München ließ nicht mehr nach. Spätestens nach Joslins Treffer war klar: Bullen sind stärker als Grizzlys.

Die DEL-Finals im Überblick