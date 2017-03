Weltrekord: Spiel nach 217 Minuten entschieden

Montag, 13.03.2017

Jensen gelang der Treffer, der sein Team in der Play-off-Viertelfinalserie ganz nebenbei mit 3:2 in Führung brachte, in der achten Verlängerung. Das zuvor längste offizielle Spiel hatten 1936 im Stanley-Cup-Finale die NHL-Teams Detroit Red Wings und Montreal Maroons (2:1) mit 176:30 Minuten bestritten.

Wie am Montag in Hamar war vor neun Jahren auch das längste Spiel der DEL erst nach Mitternacht entschieden worden. Am 22. März 2008 gewannen die Kölner Haie gegen die Adler Mannheim mit 5:4 - nach 168:16 Minuten.

