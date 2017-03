Haie: Hager bleibt suspendiert

Montag, 20.03.2017

Erst nach Ende der Serie gegen die Niedersachsen werde es ein Gespräch mit der sportlichen Führung um Trainer Cory Clouston geben.

Der 28-jährige Hager hatte schon am Freitag beim 3:1 gegen die Grizzlys und am Sonntag beim 1:0 in Wolfsburg pausieren müssen. Hager wird teamschädigendes Verhalten bei der 1:5-Pleite am vergangenen Mittwoch im vierten Viertelfinale in Wolfsburg vorgeworfen. Offenbar hatte er Mitspieler kritisiert. Der Ex-Ingolstädter, der seit 2015 in Köln spielt, gehörte in dieser Saison zu den Leistungsträgern bei den Haien und bildete zusammen mit Philip Gogulla und Ryan Jones die Top-Reihe der Rheinländer.

Hagers Vertrag beim KEC läuft noch bis 2018, zuletzt war allerdings bekannt geworden, dass sich der Angreifer bereits mit dem deutschen Meister Red Bull München ab 2018 über einen Wechsel einig sein soll. Ob Hager in der kommenden Saison noch für die Haie aufs Eis geht, erscheint aufgrund der jüngsten Entwicklung zweifelhaft.

