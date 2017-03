Bassen und Kahle verlängern bei den Roosters

Freitag, 24.03.2017

"Chad hat gerade in der Schlussphase der Saison seine Fähigkeiten gezeigt, war körperlich topfit", sagte Karsten Mende. Dem Roosters-Manager war es zudem wichtig, die Leistung von Kahle zu belohnen. "Er muss noch viel lernen, vor allem körperlich im Sommer einen großen Schritt machen, aber wir haben gesehen, was er zu geben bereit ist und wollen seine Weiterentwicklung auch ohne Förderlizenzstatus weiter beobachten", so der ehemalige Nationalspieler weiter.

