Russlands Eishockey-Idol Petrow gestorben

Dienstag, 28.02.2017

Das Trio spielte für den Zentralen Sportklub der Roten Armee, ZSKA Moskau. Charlamow war bereits 1981 bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Petrow, der nach kurzer Krebs-Erkrankung verstarb, wurde zweimal Olympiasieger und neunmal Weltmeister. Im Jahr 1972 stand Petrow in der sowjetische Auswahl, die acht Spiele in der Superserie gegen die kanadischen Profis aus der NHL bestritt und sich beachtlich aus Affäre zog. Mit 3:1-Siegen führte die Sbornaja gegen die NHL-Superstars, verlor am Ende die Serie aber 3:4 bei einem Unentschieden.

Nach Ende seiner Karriere avancierte Petrow zum Präsidenten des russischen Eishockey-Verbandes (1992 bis 1994), außerdem war er Trainer bei seinem Stammklub ZSKA Moskau, Spartak Moskau und SKA St. Petersburg.