Maatta fehlt den Penguins wochenlang

Montag, 20.02.2017

Wie die Penguins mitteilten, wurde Maatta am Freitag an der Hand operiert. Der Verteidiger hatte sich letzte Woche am Dienstag im Spiel gegen die Winnipeg Jets eine Verletzung zugezogen.

In dieser Saison erzielte der Finne in 54 Spielen einen Treffer und bereitete sechs Tore vor. Die Pittsburgh Penguins stehen in der Eastern Conference derzeit auf dem zweiten Platz hinter den Washington Capitals.

Die NHL im Überblick