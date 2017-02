Draisaitl stellt WM-Teilnahme in Aussicht

Dienstag, 07.02.2017

In der laufenden Saison erreichte Draisaitl seine Bestmarke von 20 Toren in der NHL und steht derzeit bei 47 Scorerpunkten. "Mit dem bisherigen Saisonverlauf bin ich auf jeden Fall zufrieden. Wir müssen jetzt dran bleiben, dürfen nicht nachlassen, damit wir in den Play-offs tatsächlich dabei sind", sagte er. Edmonton steht in der Pacific Division in der Western Conference mit 66 Punkten aus 55 Spielen auf dem dritten Platz und liegt damit auf Playoff-Kurs.

