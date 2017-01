Eisbären: Spieler und Co-Trainer sollen kommen

Freitag, 20.01.2017

"Ein oder zwei neue Spieler" wolle der krisengeplagte Klub schon in der kommenden Woche präsentieren, sagte Lee. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Position des Mittelstürmers. Zudem wollen die Eisbären ihrem Trainer, der angesichts von zuletzt sieben Niederlagen in Folge unter Druck geraten war, einen zweiten Assistenten an die Seite stellen. Die B.Z. berichtete, dass der neue Mann aus dem Trainerstab von NHL-Klub Los Angeles Kings kommen soll.

Lee deutete an, dass er bei Klubeigner Anschutz große Überzeugungsarbeit hatte leisten müssen: "Wenn man mit dem gleichen Geld sieben Meistertitel geholt hat, ist es schwer nachzuvollziehen, warum man plötzlich mehr Geld haben will."

Der große Umbruch wird aber erst zur neuen Saison stattfinden, wenn mehrere Verträge auslaufen. Auch die Perspektive von Spielern mit bestehenden Verträgen soll genau analysiert werden. "Wenn nötig sollen im Sommer auch ein oder zwei Verträge von Spielern, die keine Leistungen bringen, aufgelöst werden", sagte Lee.

