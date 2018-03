Eisbären Berlin zeigen Interesse an Schubert

BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Gora NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Nymburk -

AEK Basketball Champions League Straßburg -

Neptunas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 NBA Pelicans @ Spurs Pro14 Edinburgh -

Munster NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks BSL Fenerbahce -

Darüssafaka Liga ACB Saski-Baskonia -

Gran Canaria Liga ACB Burgos -

Barcelona BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 2 NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 3 Premier League Darts Premier League: Glasgow NBA Lakers @ Pelicans Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 4 Premiership Bath -

Exeter NBA Jazz @ Spurs Premiership Saracens -

Harlequins Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 5 Pro14 Munster -

Scarlets NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers Liga ACB Gran Canaria -

Andorra Premiership Leicester -

Wasps Miami Open Women Single WTA Miami: Tag 6 Liga ACB Real Madrid -

Valencia NBA Spurs @ Bucks

Die Eisbären Berlin denken über die Verpflichtung des ehemaligen NHL-Spielers Christoph Schubert nach. Manager Peter Lee bezeichnete den Verteidiger als "hochinteressant".

Die Eisbären Berlin zeigen Interesse an einer Verpflichtung des früheren NHL-Stars Christoph Schubert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Nationalspieler wurde dem Hauptstadt-Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) angeboten. Das berichtet die "Bild".

Kontakt wird vorbereitet

"Ein Spieler mit dieser Erfahrung, zumal noch ein Deutscher, ist natürlich hochinteressant. Ich werde mit Schuberts Berater Jaro Tuma in Kontakt treten", sagte Eisbären-Manager Peter Lee über den Verteidiger mit Offensiv-Qualitäten.

Momentan spielt der 28-Jährige im schwedischen Frölunda. Dort läuft sein Vertrag jedoch aus und wird wohl nur noch bis April verlängert.

Insgesamt absolvierte Schubert in der National Hockey League (NHL) für Ottawa und Atlanta insgesamt 146 Spiele und scheiterte 2007 mit den Ottawa Senators erst in der Stanley-Cup-Finalserie an den Anaheim Ducks.

Predators in den Playoffs - Seidenberg verletzt