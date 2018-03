1985 ist ein hartes Jahr: Fast die ganze Saison verletzt, dreht er in den Playoffs gegen die Celtics trotzdem auf und erzielt 63 Punkte - bis heute Postseason-Rekord.

Rummel um His Airness Michael Jordan: In seiner dritten NBA-Saison erzielt er 3041 Punkte. Das ist ein Schnitt von herausragenden 37,1 Punkten pro Spiel.

1988 wird Air Jordan zum ersten Mal zum Most Valuable Player gewählt und gewinnt nach seinem ersten Titel 1987 abermals den Slam Dunk Contest.

Zwei Ausnahmespieler unter sich: 1991 - in Magic Johnsons letztem Profijahr - holen die Chicago Bulls um Jordan den Meistertitel gegen die Lakers.

Wieder Meister, diesmal gegen die Portland Trail Blazers. Jordan erzielt in Spiel eins in der ersten Hälfte unglaubliche 35 Punkte.

1992 holt das Dream Team Gold in Barcelona und dominiert nach Belieben: Geringster Vorsprung waren 32 Punkte im Finale.

1993 werden die Bulls zum dritten Mal in Folge Meister. Nach der Ermordung seines Vaters erklärt Jordan seinen Rücktritt vom Basketball.

1997 und 1998 heißt der Gegner in den Finals Utah - und zwei Mal ziehen die Jazz gegen His Airness den Kürzeren.

Die Bulls schaffen zum zweiten Mal den Threepeat. Eine größere Dynastie haben nur die Boston Celtics mit acht Meisterschaften in Folge vorzuweisen.

Die legendäre Nummer 23 erklärt mit 40 Jahren seinen endgültigen Rücktritt vom Profisport. Am 16. April 2003 bestreitet er in Philadelphia sein letztes NBA-Spiel.

Am 10. September 2009 wird MJ in die Hall of Fame aufgenommen. Vor Rührung rollt da auch die ein oder andere Träne.