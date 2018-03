Das soll das angebliche Auswärtstrikot bei der WM in Russland sein.

Auch dieses Trikot, das offenbar den Namen 'EQT green' trägt, erinnert an jenes von der WM 1990 in Italien

So sieht es also aus, das neue WM-Trikot der deutschen Nationalmannschaft! Eine gute Wahl für die WM 2018?

Bei der WM 1958: Ein Klassiker in den Startlöchern...

Uns Uwe und Co. bei der WM 1962: Ganz klassisch mit Strick am Kragen

Real Madrid? Nö, Deutschland bei der WM 1970 - ganz in weiß

Die schwarze Hose feiert bei der WM 1978 in Argentinien ihr Comeback

Drei Streifen am Arm, V-Ausschnitt, großes Logo: Bei der WM 1982 wurde es allmählich modischer

© getty

Schwarz-Rot-Gold am Arm und am Kragen: Schönes Detail bei der WM 1986 in Mexiko (zweites v. l.)