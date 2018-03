© getty Die Houston Rockets pflügen derzeit durch die Liga und haben 17 Siege in Folge eingefahren. Damit wandeln sie jetzt schon auf historischem Pfad. Wie viele Siege folgen noch?

© getty 16 Siege: Zu Beginn dieser Saison gewannen die Boston Celtics auch schon einmal starke 16 Spiele am Stück. Auch anderen Team gelang dies in der Historie bereits.

© getty 16 Siege: Die Boston Celtics um Bill Russell feierten während der Saison 64/65 16 Siege in Folge. Am Ende gab's standesgemäß den Titel.

© getty 16 Siege: Oscar Robertson führte seine Bucks in der Meistersaison 70/71 ebenfalls zu 16 Erfolgen in Serie. Es wird nicht das einzige Mal bleiben, dass sein Team hier auftaucht...

© getty 16 Siege: Ebenso viele Erfolge gab es für die Lakers um Magic Johnson in der Saison 90/91. Der Titel ging am Ende allerdings nach Chicago.

© getty 16 Siege: In der gleichen Saison feierten die Trail Blazers eine ebenso lange Winning Streak.

© getty 16 Siege: Shaqobe! Das Traum-Duo führte L.A. 99/00 nicht nur zu 16 Siegen in Folge, sondern auch zum Titel.

© getty 16 Siege: In der Saison 14/15 fand der Aufstieg der Warriors seinen vorläufigen Höhepunkt mit 16 Siegen in Folge, der Championship und Stephen Curry als MVP.

© getty 17 Siege: In der Saison 46/47 fuhren die Washington Capitals 17 Siege in Folge ein, damals noch in der Vorgänger-Liga BAA. Der Titel ging am Ende an die Philadelphia Warriors.

© getty 17 Siege: Wieder die Celtics, wieder Bill Russell: 59/60 gab es 17 Siege am Stück sowie am Ende die Championship.

© getty 17 Siege: David Robinson und die Spurs eilten 95/96 zu 17 Siegen in Serie. Mit dem Titel hatten sie aber nichts zu tun.

© getty 17 Siege: Steve Nash war bei den Phoenix Suns für eine der besten Offensiven aller Zeiten verantwortlich. 06/07 reichte das für 17 Siege in Folge - aber nicht für den Titel.

© getty 17 Siege: In der gleichen Saison waren die Mavs der wohl größte Favorit auf den Titel und siegten zwischendurch 17 Mal in Folge. Dirk Nowitzki wurde als MVP gekürt, konnte aber das Erstundenaus gegen Golden State nicht verhindern.

© getty 17 Siege: Das letzte Team in der 17-Siege-Fraktion sind die Clippers aus 12/13 um Chris Paul. Einen Titel gab's natürlich nicht.

© getty 18 Siege: Walt Frazier und die Knicks dominierten die Association 69/70 nach Belieben. Nach einem Run mit 18 Siegen hintereinander gab's auch die Championship.

© getty 18 Siege: Für Larry Bird und die Celtics gab es 81/82 18 Siege in Folge zu feiern. Den Titel schnappten sich jedoch die Lakers.

© getty 18 Siege: Die Chicago Bulls eilten in ihrer legendären Saison 95/96 zu einer 72-10-Bilanz, 18 Siegen in Folge und natürlich zum Titel.

© getty 19 Siege: Nochmal die Lakers um Shaqobe, nochmal die Meistersaison 99/00. Diesmal in der Verlosung: 19 Siege!

© getty 19 Siege: In der Saison 08/09 - also nach der Meisterschaft - holten die Celtics um Pierce und Garnett 19 Siege am Stück. Für die Titelverteidigung hat es allerdings nicht gereicht.

© getty 19 Siege: 13/14 eilten die Spurs nicht nur zum dominanten Titel, sondern auch zu 19 Siegen in Folge.

© getty 19 Siege: Ach ja, die tauchen ja auch auf! Die Hawks waren 14/15 das große Überraschungsteam und holten 19 Siege in Folge. Für den Titel hat es allerdings nicht gereicht.

© getty 20 Siege: Nochmal Big O und die Bucks aus der Meistersaison 70/71! Sie eröffnen die Top 5 mit 20 Siegen.

© getty 22 Siege: Yao und T-Mac führten die Rockets 07/08 zu 22 Siegen in Folge. In den Playoffs hatten sie aber nicht mehr viel zu melden.

© getty 24 Siege: Die Dubs starteten mit 24 Siegen in die Saison 15/16. Am Ende stand zwar die beste Bilanz aller Zeiten zu Buche (73-9), doch in den Finals hatten die Cavaliers das letzte Wort.

© getty 27 Siege: In der Saison 12/13 war die Heat-Big-Three um LeBron, Wade und Bosh auf dem Höhepunkt ihres Schaffens. Am Ende gab es auch den Titel.