Giffey fällt für WM-Qualifikation aus

Bundestrainer Henrik Rödl muss in den ersten beiden Spielen der neu eingeführten WM-Qualifikation am 24. und 27. November auf Niels Giffey verzichten.

Der Forward erlitt am Samstag im Training bei seinem Klub Alba Berlin eine Bänderverletzung im linken Daumen und fällt vier bis fünf Wochen aus. Das teilte der Bundesliga-Zweite am Montag mit.

Rödl hatte am Freitag sein 19-köpfiges Aufgebot für die beiden Begegnungen gegen Georgien (24. November in Chemnitz) und in Österreich (27. November) bekannt gegeben. Ob der Deutsche Basketball Bund (DBB) einen Ersatz nominiert, ist noch nicht bekannt.