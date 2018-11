EuroLeague: FC Bayern Basketball verliert gegen Olympiakos Piräus

Der FC Bayern Basketball hat in der EuroLeague die zweite Niederlage in Folge kassiert. Der Bundesliga-Spitzenreiter musste sich zum Auftakt des achten Spieltages Olympiakos Piräus mit 62:72 (27:31) geschlagen geben.

Damit ist die Mannschaft von Trainer Dejan Radonjic zurzeit Neunter von 16 Teams.

Beste Werfer des Spiels waren die beiden Münchner Derrick Williams und Vladimir Lucic mit jeweils 15 Punkten. In einem höchst ausgeglichenen Spiel im Audi Dome vor 5953 Zuschauern konnten sich die Griechen erst im Schlussviertel entscheidend absetzen. Für die Bayern war es die fünfte Niederlage im achten Spiel.

Für den deutschen Meister bleibt wenig Zeit zur Erholung. Bereits am Donnerstag steht das Spiel bei CB Gran Canaria aus Spanien auf dem Programm, am Sonntag sind in der Liga die Giessen 46ers zu Gast.