Basketball - EuroLeague: Bayern München unterliegt ZSKA Moskau

Der deutsche Basketballmeister Bayern München hat in der EuroLeague im Duell mit Titelkandidat ZSKA Moskau den Kürzeren gezogen.

Am 7. Spieltag unterlag der Spitzenreiter der Bundesliga den Russen 79:93 (40:56) und kassierte seine vierte Niederlage. Der dreimalige EuroLeague-Gewinner Moskau ist dagegen im laufenden Wettbewerb weiter ungeschlagen.

Die Bayern ließen ZSKA in der ersten Hälfte davonziehen und schafften es nach dem Seitenwechsel nicht mehr, noch einmal für Spannung zu sorgen. Besonders City Higgins (18 Punkte) war von den Gastgebern kaum zu stoppen. Topscorer der Bayern waren Nihad Djedovic und Derrick Williams (je 14).

Für den Meister geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Sonntag tritt München in der Bundesliga beim Mitteldeutschen BC an, dann erwartet das Team von Trainer Dejan Radonjic am Dienstag in der EuroLeague Olympiakos Piräus/Griechenland. Am Donnerstag folgt schon das Spiel bei CB Gran Canaria/Spanien.