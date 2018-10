EuroLeague: FC Bayern geht bei EuroLeague-Rückkehr gegen Anadolu Efes unter

Der FC Bayern Basketball hat bei der Rückkehr in die EuroLeague eine herbe Niederlage kassiert. Noch ohne Neuzugang Derrick Williams unterlag der amtierende deutsche Meister zum Auftakt der neuen Saison dem türkischen Spitzenklub Anadolu Istanbul nach einer über weite Strecken enttäuschenden Vorstellung 71:90 (37:44).

Der erst in der Vorwoche verpflichtete langjährige NBA-Profi Williams gehörte nicht zum Aufgebot der Bayern, die zuletzt in der Saison 2015/16 in der europäischen Königsklasse angetreten waren. Der Amerikaner braucht noch Eingewöhnungszeit. Bester Werfer der Gastgeber war Nihad Djedovic mit 17 Punkten.

Nach einem ordentlichen Start gaben die Bayern das Spiel im zweiten Viertel (18:26) aus der Hand. "Wir haben 15 Minuten sehr guten Basketball gespielt und dann etwas die Türe aufgemacht", sagte Sportdirektor Marko Pesic in der Pause bei Telekom Sport: "Auf dem Niveau darf dir das nicht passieren."

FC Bayern in der EuroLeague gegen Panathinaikos Athen

Nach dem Seitenwechsel wurde es gegen das türkische Team um Nationalspieler Tibor Pleiß nicht besser - ganz im Gegenteil. Weiter geht es für den FC Bayern in der EuroLeague am kommenden Dienstag (20.30 Uhr im LIVETICKER) mit einem weiteren Heimspiel.

Der griechische Rekordmeister Panathinaikos Athen kommt in den Audi Dome. Vorher treten die Münchner am Sonntag in der Bundesliga bei den Löwen Braunschweig an.