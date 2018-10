EuroLeague: Bayern München Basketball verliert in Barcelona

Meister Bayern München hat in der EuroLeague einen Dämpfer hinnehmen müssen und seine zweite Niederlage im dritten Spiel kassiert. Beim FC Barcelona unterlag München im Duell zwischen Sportdirektor Marko Pesic und seinem Vater, Barca-Trainer Svetislav Pesic, mit 73:83 (36:44).

Auch die 16 Punkte von Maodo Lo verhinderten die Pleite gegen das Team des früheren Bayern-Trainers Svetislav Pesic nicht.

München, das am Dienstag den griechischen Rekordmeister Panathinaikos Athen 80:79 (40:41) in die Knie gezwungen hatte, lag am Donnerstag schon früh mit 16 Punkten zurück (8:24) und lief diesem Rückstand über die gesamte Spieldauer hinterher.

Zwar kam das Team von Trainer Dejan Radonjic zwischenzeitlich wieder auf vier Zähler heran (45:49), doch eine schwache Wurfquote und zu viele Fehler verhinderten eine erfolgreiche Münchner Aufholjagd.

Der langjährige NBA-Profi Derrick Williams, der gegen Athen sein Debüt für die Bayern gefeiert hatte, kam auf sechs Punkte. Die Münchner bekamen vor allem Ante Tomic nicht in den Griff, der 18 Punkte für Barcelona erzielte.

Zeit zur Erholung bleibt den Bayern kaum - bereits am Sonntag (18 Uhr im LIVETICKER) steht im Münchner Audi Dome das Bundesliga-Spitzenspiel gegen die Telekom Baskets Bonn auf dem Programm. Beide sind in der Liga noch ungeschlagen.