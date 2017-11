Abstellungsstreit: EuroLeague vs WM-Quali

NBA Bulls @ Warriors NBA Pelicans @ Warriors NBA Suns @ Timberwolves NBA Cavaliers @ 76ers BSL Fenerbahce -

Büyükcekmece NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NBA Timberwolves @ Thunder NBA Clippers @ Mavericks ACB Saski-Baskonia -

Obradoiro BSL Besiktas -

Anadolu Efes ACB Real Madrid -

Gran Canaria NBA Magic @ Knicks NBA Warriors @ Pelicans Basketball Champions League Hapoel Holon -

EWE Baskets Basketball Champions League Orlandina -

Ludwigsburg NBA Wizards @ Trail Blazers Basketball Champions League medi Bayreuth -

AEK Athen Basketball Champions League Sidigas Avellino -

Baskets Bonn NBA Warriors @ Hornets NBA Rockets @ Jazz

Mit Beginn der Qualifikation für die Basketball-WM 2019 ist im Abstellungsstreit zwischen der EuroLeague und dem Weltverband FIBA noch immer keine Einigung in Sicht. Dies bestätigte Präsident Ingo Weiss vom Deutschen Basketball Bund (DBB) dem SID vor dem deutschen Auftaktspiel in Chemnitz gegen Georgien am Freitag.

Das Problem sei, dass die EuroLeague-Organisation ECA "ein rein wirtschaftsorientiertes Unternehmen ist, das bislang keinerlei Interesse an einer Lösung des Konflikts gezeigt hat", sagte Weiss: "Auch der letzte Versuch ist kürzlich trotz eines Kompromissvorschlags der FIBA gescheitert. Die ECA interessiert sich nicht für die Belange der Nationalmannschaften."

Die EuroLeague, der bedeutendste Europapokal-Wettbewerb, legt keine Pause ein und zeigte sich bislang alles andere als kompromissbereit. So fehlen dem neuen Bundestrainer Henrik Rödl gegen Georgien und am Montag im zweiten Duell in Schwechat gegen Österreich (20.20 Uhr im LIVETICKER) fünf nominierte Spieler.

Er hoffe, dass sich zum zweiten Qualifikationsfenster im Februar "etwas regt", sagte Weiss: "Wir werden es immer weiter versuchen, auch wenn die Situation momentan ziemlich verfahren ist und von unserer Seite aus derzeit wenig machbar ist. Es ist ein riesen Interessenskonflikt."

Auch für das zweite Quali-Spiel in Österreich plant der DBB ohne seine EuroLeague-Athleten. "Natürlich hätten wir unsere Spieler aus der EuroLeague gerne dabei", sagte Weiss: "Aber wir spielen jetzt mit dieser sehr guten Mannschaft und ich bin auch optimistisch, dass wir erfolgreich spielen werden. Vor dem Österreich-Spiel werden keine Spieler mehr neu dazu kommen, das macht sportlich keinen Sinn."