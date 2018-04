Nino Schurter wird Markenbotschafter der Mercedes-Benz X-Klasse

Zehn Rennen auf drei Kontinenten, Millionen Zuschauer weltweit - Anfang März startete der 2018 Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup. Als Titelfavorit am Start: der sechsfache Mountainbike-Weltmeister und Olympiasieger Nino Schurter. Unterstützung bei den kommenden Rennen erhält der Schweizer nun von Mercedes-Benz Vans: Nino Schurter ist neuer Markenbotschafter der Mercedes-Benz X-Klasse.

Nino Schurter ist weltweit der erfolgreichste Mountainbiker und schaffte es als Erster die sechsfache Weltmeisterschaft für sich zu entscheiden.

"Die X-Klasse ist ein tolles Fahrzeug", so Nino Schurter. "Nicht nur meine Mountainbikes finden genügend Platz auf der Ladefläche, auch unbekannte Trails in den Bergen lassen sich mit dem Pickup super erreichen. Zusammen mit dem coolen Design und dem Komfort ist die X-Klasse für mich erste Wahl - beim Sport genauso wie privat."

Nino Schurter gewinnt sechs Mal in Serie die Mountainbike-WM

Der 31-jährige Schweizer hat in seiner Karriere zahllose Nachwuchstitel geholt und sich auch international schon in den U23-Rennen konsequent durchgesetzt. Bei seiner Teilnahme an drei Olympischen Spielen errang er Bronze, Silber und Gold. Unter Mountainbikern legendär ist Schurter für den sechsmaligen Gewinn des Weltmeistertitels zwischen 2009 und 2017.

"Wir freuen uns, dass Mercedes-Benz Vans aktiver Partner des UCI Mountain Bike World Cups und Championships ist, und sind stolz darauf, nun auch noch Nino Schurter als Markenbotschafter gewonnen zu haben", sagt Sonja Schneemann, Leiterin Marketingkommunikation und Operations Mercedes-Benz Vans. "Nino Schurter ist einer der ganz Großen im Mountainbiking - der internationalen Trendsportart mit wachsender Beliebtheit. Dazu passt unser Pickup hervorragend. Die X-Klasse macht nicht nur auf, sondern auch abseits der Straße eine gute Figur, bietet eine große Staufläche für Sportequipment und spricht sport- und freizeitaktive Menschen überall auf der Welt an."

Mercedes-Benz X-Klasse

Die neue X-Klasse vereint die typischen Eigenschaften eines Pickup mit den klassischen Stärken eines Mercedes: überzeugende Robustheit mit modernem Design, eindrucksvolle Offroad-Eigenschaften mit hoher Fahrdynamik und Sicherheit, durchdachte Funktionalität mit stilvollem Komfort.

Die neue X-Klasse verfügt über ein Komfortfahrwerk aus Leiterrahmen, Mehrlenker-Hinterachse mit starrem Achsanteil, Einzelradaufhängung vorne und Schraubenfedern an beiden Achsen. Auf dieser Plattform tritt sie mit unterschiedlichen Ausstattungslinien und Antriebsvarianten, der größten Material- und Farbvielfalt im Segment sowie einem umfangreichen, von Mercedes-Benz entwickelten Zubehörprogramm zur Individualisierung an. Preislich positioniert sich die X-Klasse attraktiv im Segment: das Fahrzeug ist seit November im Handel und ab 37 294 Euro (inkl. 19 Prozent MwSt. in Deutschland) erhältlich.

Vans seit 2018 Titel- und Presenting-Sponsor

Weltweit verfolgen Mountainbike-Begeisterte die Wettkämpfe. Seit dem vergangenen Jahr unterstützt Mercedes-Benz Vans die Trendsportart als offizieller Partner des internationalen Radsportverbandes UCI. In diesem Jahr ist Mercedes-Benz Vans nicht nur Titelsponsor des UCI Mountain Bike World Cup 2018, sondern auch Presenting-Sponsor der UCI Mountain Bike World Championships 2018. Für 2018 stehen Veranstaltungen in Südafrika, Kroatien, Deutschland, Tschechien, UK, Österreich, Italien, Andorra, Kanada und Frankreich auf dem Programm.