WTA Championship Women Single-Livestream: WTA Finals Singapur: Finale am 28.10.

Nun ist es endlich so weit: eine neue Tennis-Königin wird für das Jahr 2018 gekrönt! Wer kann neben den 1,85 Millione US-Dollar Preisgeld das - neben den vier Grand Slam-Turnieren - wichtigste Turnier im Jahr gewinnen? Die Auflösung beim finalen Showdown auf DAZN!

Kommentator: Oliver Faßnacht / Experte: Mona Bartels



WTA Championship Women Single Livestreams

WTA Finals Singapur: Tag 5 am 25.10. um 02:00 Uhr

Bei den WTA Finals in Singapur kämpft die Creme de la Creme der Tennisdamen, um das Erbe von Vorjahressiegerin Caroline Wozniacki und das Preisgeld von 7 Mio. US-Dollar. Hier kannst Du dir Tag 5 des Hartplatzturniers ansehen!

WTA Finals Singapur: Tag 6 am 26.10. um 02:00 Uhr

Die besten acht Spielerinnen des Jahres treffen sich in Singapur zu den WTA Finals und du bist live dabei auf DAZN! Auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie: Angelique Kerber! Tag 6 aus Singapur siehst du hier.

Kommentatoren: Oliver Faßnacht und Herbert Gogel / Experte: Benjamin Ebrahimzadeh

WTA Finals Singapur: Halbfinale am 27.10. um 02:00 Uhr

Bei den WTA Finals in Singapur kämpft die Creme de la Creme der Tennisdamen, um das Erbe von Vorjahressiegerin Caroline Wozniacki und das Preisgeld von 7 Mio. US-Dollar. Hier kannst Du dir das Halbfinale des Hartplatzturniers ansehen!

