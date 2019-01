St. Petersburg Ladies Trophy Women Single-Livestream: WTA St. Petersburg: Viertelfinale am 01.02.

Die Viertelfinals beim WTA-Turnier in St. Petersburg! Dieses Turnier der Frauen wurde im vergangenen Dezember in die Top 5 der beliebtesten WTA-Turnieren gewählt. Wer zieht ins Halbfinale ein?

Kommentatoren: Oliver Faßnacht und Max Zobel





St. Petersburg Ladies Trophy Women Single Livestreams

WTA St. Petersburg: Tag 2 am 29.01. um 01:00 Uhr

Tag zwei beim WTA-Turnier in St. Petersburg! Die Hartplatz-Show der Frauen in Russland wurde im vergangenen Dezember in die Top 5 der beliebtesten WTA-Turniere gewählt. Petra Kvitova ist die aktuelle Titelträgerin. Hier auf DAZN verpasst du nichts!

Kommentatoren: Oliver Faßnacht und Herbert Gogel

WTA St. Petersburg: Tag 3 am 30.01. um 01:00 Uhr

Tag drei beim WTA-Turnier in St. Petersburg! Dieses Turnier der Frauen wurde im vergangenen Dezember in die Top 5 der beliebtesten WTA-Turnieren gewählt. Petra Kvitova ist die aktuelle Titelträgerin.

Kommentatoren: Oliver Faßnacht und Herbert Gogel

WTA St. Petersburg: Tag 4 am 31.01. um 01:00 Uhr

Tag vier beim WTA-Turnier in St. Petersburg! Petra Kvitova ist die aktuelle Titelträgerin. Wer präsentiert sich nach den Australian Open gut in Form?

Kommentatoren: Oliver Faßnacht und Herbert Gogel

