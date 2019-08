Rogers Cup Women Single-Livestream: WTA Toronto: 1. Halbfinale am 10.08.

Es geht um den ersten Finalplatz in Toronto, Titelverteidigerin beim Rogers Cup ist Wimbledon-Siegerin Simona Halep.

Kommentator: Oliver Faßnacht



Rogers Cup Women Single Livestreams

WTA Toronto: Tag 3 am 07.08. um 17:00 Uhr

Die WTA-Tour macht Halt in Toronto: Im vergangenen Jahr gewann die Rumänin Simona Halep den Rodgers Cup, Angelique Kerber unterlag bereits in der 2. Runde. Den 3. Tag der diesjährigen Ausgabe gibt's hier auf DAZN!

WTA Toronto: Tag 4 am 08.08. um 17:00 Uhr

Im Achtelfinale kämpfen die Frauen um den Einzug unter die letzten Acht, unter denen die Nachfolgerin von Vorjahressiegerin Simona Halep ermittelt wird.

WTA Toronto: 2. Halbfinale am 11.08. um 00:00 Uhr

Es geht um den zweiten Finalplatz in Toronto, Titelverteidigerin beim Rogers Cup ist Wimbledon-Siegerin Simona Halep.

Kommentator: Oliver Faßnacht

