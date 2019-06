Nature Valley Classic Women Single-Livestream: WTA Birmingham: Viertelfinale am 21.06.

Viele der weltbesten Spielerinnen treten in dieser Woche in Birmingham an, um sich auf das Turnier des Jahres in Wimbledon vorzubereiten.



2015 konnte zuletzt eine deutsche Spielerin in Birmingham triumphieren, damals gewann Angelique Kerber im Finale gegen Karolina Pliskova.

Das WTA-Turnier von Birmingham existiert bereits seit 1982 und wird seit jeher von vielen Spielerinnen als Vorbereitung auf Wimbledon genutzt.

Die Frauen-Elite spielt in der zweitgrößten Stadt Großbritanniens um insgesamt etwas mehr als eine Million US-Dollar Preisgeld.

