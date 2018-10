Huajin Securities WTA Elite Trophy Women Single-Livestream: WTA Elite Trophy Zhuhai: Halbfinale am 03.11.

WTA Elite Trophy auf DAZN! In Zhuhai geht es um den Finaleinzug zwischen den besten Vier.

Kommentator: Herbert Gogel



Huajin Securities WTA Elite Trophy Women Single Livestreams

WTA Elite Trophy Zhuhai: Tag 2 am 31.10. um 01:00 Uhr

Tag 2 der WTA Elite Trophy in Zhuhai auf DAZN! Zwölf der besten Spielerinnen der Weltrangliste kämpfen in vier Dreiergruppen um den Einzug ins Halbfinale. Die jeweiligen Gruppensiegerinnen ziehen in die Vorschlussrunde ein. Julia Görges bekommt es in ihrer Gruppe mit Elise Mertens und Anett Kontaveit zu tun. Wer am zweiten Tag erfolgreich ist, siehst du hier.

Kommentator: Herbert Gogel

WTA Elite Trophy Zhuhai: Tag 3 am 01.11. um 01:00 Uhr

Tag 3 der WTA Elite Trophy in Zhuhai auf DAZN! Zwölf der besten Spielerinnen der Weltrangliste kämpfen in vier Dreiergruppen um den Einzug ins Halbfinale. Die jeweiligen Gruppensiegerinnen ziehen in die Vorschlussrunde ein. Julia Görges bekommt es in ihrer Gruppe mit Elise Mertens und Anett Kontaveit zu tun. Wer am dritten Tag erfolgreich ist, siehst du hier.

Kommentator: Herbert Gogel

WTA Elite Trophy Zhuhai: Tag 4 am 02.11. um 01:00 Uhr

Verfolge Tag 4 der WTA Elite Trophy live auf DAZN! Wer setzt sich im letzten Gruppenspiel durch und qualifiziert sich für das Halbfinale?

Kommentator: Herbert Gogel

