Fed Cup Women National_team-Livestream: Lettland - Deutschland: Tag 2 am 20.04.

Starbesetzung in der Weltgruppen-Relegation: Das deutsche Fed-Cup-Team tritt mit Julia Görges und Angelique Kerber an, die Gastgeber setzen unter anderem auf Jelena Ostapenko, die French-Open-SIegerin von 2017.

Kommentator: Oliver Faßnacht / Experte: Benjamin Ebrahimzadeh



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe Lettland - Deutschland: Tag 2 am 20.04. um 14:00 Uhr!

Fed Cup Women National_team Livestreams

Lettland - Deutschland: Tag 1 am 19.04. um 15:00 Uhr

Mit Starbesetzung zum Weltgruppen-Verbleib: Das deutsche Fed-Cup-Team kann in der Relegation gegen Lettland in Riga auf die Hilfe von Julia Görges und Angelique Kerber setzen.

Kommentator: Oliver Faßnacht / Experte: Benjamin Ebrahimzadeh

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

Australien - Weißrussland: Tag 1 am 20.04. um 05:00 Uhr

Australien und Weißrussland treffen erstmals im Fed Cup aufeinander.

Frankreich - Rumänien: Tag 1 am 20.04. um 14:00 Uhr

Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Nationen im Fed Cup seit 1976.

Qualität bei DAZN

DAZN strahlt alle seine Streams in HD aus. Außerdem bietet DAZN einige Features, um dem User eine bestmögliche Qualität zu bieten. So kann man beliebig zurückspulen und sich die Szenen seiner Wahl erneut anzuschauen.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Wie kann ich mich bei DAZN anmelden?

Die Anmeldung bei DAZN ist unkompliziert und dauert nicht lange. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, kann man sich bei DAZN über verschiedene Geräte anmelden.

Web-Browser

iPhone, iPad oder Apple TV

Amazon-Gerät

Smart TV oder Spielekonsole

Unabhängig vom Gerät muss man für den kostenlosen Probemonat lediglich den Vor- und Nachnamen, die E-Mail-Adresse und Informationen zu den Zahlungsdetails angeben. Der erste Monat ist dann kostenlos, danach kostet das Abonnement 9,99 Euro. Sollte man die Mitgliedschaft wieder kündigen wollen, sind lediglich ein paar Klicks nötig.