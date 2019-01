Davis Cup Men National_team-Livestream: Österreich - Chile: Tag 2 am 02.02.

Im Salzburger Messezentrum trifft Österreich in der Qualifikation des Davis Cups auf Chile. In der Geschichte des Wettbewerbs trafen diese Nationen dreimal aufeinander - nie gewann Österreich, unterlag zweimal vor eigenem Publikum. Jetzt soll der erste Erfolg her.



