Brisbane International Women Single-Livestream: WTA Brisbane: Halbfinale - Session 1 am 05.01.

Das Halbfinale des Brisbane International auf DAZN! Wer setzt sich durch und schafft den Sprung ins Endspiel?

Kommentator: Oliver Faßnacht



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe WTA Brisbane: Halbfinale - Session 1 am 05.01. um 01:00 Uhr!

Brisbane International Women Single Livestreams

WTA Brisbane: Tag 4 - Session 2 am 03.01. um 01:00 Uhr

Die WTA-Tour macht Halt in Australien! Im Queensland Tennis Centre in Brisbane treten die besten Frauen der Tour gegeneinander an. Titelverteidigerin ist Elina Switolina aus der Ukraine, die auch dieses Jahr zum Favoritenkreis gehört. Auf DAZN kannst du die 2. Session an Tag 4 mitverfolgen.

Kommentatoren: Oliver Faßnacht und Herbert Gogel

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

WTA Brisbane: Tag 5 - Session 2 am 04.01. um 01:00 Uhr

Das Brisbane International auf DAZN! Im Teilnehmerfeld des WTA-Turniers stehen unter anderem sieben Spielerinnen aus den Top Ten der Weltrangliste, darunter Vorjahressiegerin Elina Svitolina.

Kommentatoren: Oliver Faßnacht und Herbert Gogel

WTA Brisbane: Halbfinale - Session 2 am 05.01. um 01:00 Uhr

Das Halbfinale des Brisbane International auf DAZN! Wer setzt sich durch und schafft den Sprung ins Endspiel?

Kommentator: Oliver Faßnacht

Welche Sportarten zeigt DAZN?

DAZN bietet für zahlreiche Top-Spiele aus den europäischen Fußballigen Livestreams an. Aber nicht nur die Fans der Premier League, der Primera Division, der Ligue 1 und der Serie A kommen beim Streaming-Anbieter voll auf ihre Kosten.

Durch den Erwerb der Übertragungsrechte an der NFL, der NHL, der MLB und der NBA wird DAZN auch als "Home of the US-Sport" bezeichnet. Neben Fußball und US-Sport berichtet DAZN darüber hinaus auch über Tennis, Rugby, Darts, Hockey, Boxen, Golf, Volleyball, MMA, Kickboxen und Snooker.

Dabei sondiert DAZN stets den Markt, wodurch sich das Angebot im Laufe der Zeit erweitern kann.

DAZN als Heimat von zahlreichen Box-Highlights

DAZN ist stets auf der Suche nach Sport-Highlights, die auf der Plattform übertragen werden können. In diesem Kontext hat der Streaming-Dienst regelmäßig ausgewählte Box-Events im Programm. In der Vergangenheit übertrug DAZN beispielsweise den Mega-Fight zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Auf welchen Geräten kann ich DAZN anschauen?

Du kannst DAZN auf nahezu allen mobilen Endgeräten und Smart TVs anschauen. Nach dem Abschluss deiner Mitgliedschaft kannst du DAZN über die PlayStation 3, PlayStation 4, sowie über die Xbox One abrufen.

Natürlich ist DAZN über den herkömmlichen Weg auf dem Laptop zu erreichen. Dazu benötigt es lediglich eine Internetverbindung. Außerdem bietet DAZN dank der App die Möglichkeit, alle Events auch unterwegs zu verfolgen.