Boodles Challenge-Livestream: The Boodles: Tag 5 am 30.06.

In Buckinghamshire findet die 17. Ausgabe der Boodles Challenge statt. Für die besten Tennisspieler der Welt ist es die Chance, sich auf Rasen für Wimbledon vorzubereiten. Verfolge den fünften Tag live auf DAZN!

Kommentatoren: Herbert Gogel und Jens Huiber



Der Probemonat bei DAZN ist gratis. Registriere dich jetzt direkt und erlebe The Boodles: Tag 5 am 30.06. um 13:30 Uhr!

Boodles Challenge Livestreams

The Boodles: Tag 2 am 27.06. um 13:30 Uhr

In Buckinghamshire findet die 17. Ausgabe der Boodles Challenge statt. Für die besten Tennisspieler der Welt ist es die Chance, sich auf Rasen für Wimbledon vorzubereiten. Alle Begegnungen des zweiten Tages siehst Du hier.

Artikel und Videos zum Thema Das komplette Programm von DAZN auf einen Blick

The Boodles: Tag 3 am 28.06. um 13:30 Uhr

In Buckinghamshire findet die 17. Ausgabe der Boodles Challenge statt. Für die besten Tennisspieler der Welt ist es die Chance, sich auf Rasen für Wimbledon vorzubereiten. Tag 3 siehst Du hier.

The Boodles: Tag 4 am 29.06. um 13:30 Uhr

In Buckinghamshire findet die 17. Ausgabe der Boodles Challenge statt. Für die besten Tennisspieler der Welt ist es die Chance, sich auf Rasen für Wimbledon vorzubereiten. Verfolge den vierten Tag live auf DAZN!

Kommentatoren: Herbert Gogel und Jens Huiber

Wie viel kostet DAZN?

Nach einem Gratismonat im Zuge der Neuregistrierung kostet das Angebot von DAZN 9,99 Euro im Monat. Weitere Kosten fallen nicht an. Ein Abonnement bei DAZN ist monatlich kündbar.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streaming-Dienst, der sich seit seinem Start im August 2016 mit mehr als 8.000 Live-Events pro Jahr den Ruf als "Netflix des Sports" erarbeitet hat. In Europa kann man DAZN in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen.

Die Mitgliedschaft ist im ersten Monat kostenlos, nach dem Probemonat kostet DAZN 9,99 Euro monatlich. Die Mitgliedschaft ist monatlich kündbar. Betrieben wird das Streaming-Portal von der britischen Perform Group.

Wie kann ich für DAZN bezahlen?

Neben den klassischen Bezahlmethoden via Kreditkarte oder dem SEPA-Lastschriftmandat können DAZN-Kunden seit November 2017 auch ganz simpel über ein PayPal-Konto die monatliche Gebühr entrichten. Auch möglich ist der Bezahlweg über iTunes.

Der monatliche Preis kann zudem mit Gutscheinen abgegolten werden. Die dafür benötigten Gutscheincodes können über folgende Wege erworben werden.

- Per E-Mail von DAZN oder einem Partner, z.B. erhalten Kunden bestimmter Firmen weitere Gratismonate in Form von Gutscheincode.

- Über eine Werbung/Werbebeilage in einer Zeitschrift

- Als Preis bei einem Gewinnspiel